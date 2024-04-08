Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede, Veliaht Prens’in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti."

Anka Haber Ajansı

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