Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Filistin'e her mecrada destek vermeyi sürdürdüğünü, Batı'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı başarılı hac organizasyonu nedeniyle tebrik ederken, Kurban Bayramı'nı da kutladı" ifadeleri kullanıldı.

Anka Haber Ajansı