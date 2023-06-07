Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tbmm Başkanı Seçilen Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı'nda Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tbmm Başkanı Seçilen Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı'nda Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş’u bu akşam Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti. Görüşme, İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu. İletişim Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twetter hesabından yaptığı paylaşımla da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u kutladı. Erdoğan’ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen değerli yol arkadaşım Sayın Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Meclis Başkanı seçilmesi sonrası bizleri ziyaret etmesinden ötürü kendisine teşekkür ediyorum.”

Anka Haber Ajansı

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