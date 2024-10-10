Cumhurbaşkanı Erdoğan Tiran'da Namazgah Camii'nin Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tiran'da Namazgah Camii'nin Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii'ni hizmete açıtı. İsrail'in saldırılarını Lübnan'a taşıdığına işaret eden Erdoğan, "İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir sorumluluktur" dedi.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii'ni hizmete açıtı. İsrail'in saldırılarını Lübnan'a taşıdığına işaret eden Erdoğan, "İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir sorumluluktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran’da Namazgah Camii açılışına katıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunaları söyledi:

“2015 yılında temelini attığımız Balkanlar'ın en büyük camisi Namazgah Camii'nin tüm Müslüman kardeşlerim için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Balkan coğrafyasının bu en büyük camisinin aynı zamanda 6 asrı aşan ortak tarihimiz ve kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalarımızdaki yerini alacağına inanıyorum.Tiran Namazgah Camii'ni gelenekten geleceğe uzanan kadim ile teknolojiyi bütünleştiren bugünün inşaat teknolojisi ile Balkanlar'da hakim olan klasik Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. İki millet birbirlerini her vesile ile desteklemiş, derdine ve sevincine ortak olmuştur. Ülkemizdeki deprem felaketlerinde iki milletin gösterdiği dayanışma, uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir.

İsrail yönetimi çocuk, kadın, genç yaşlı demeden saldırılarına devam ediyor

Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail'in uyguladığı soykırım bir yılı geride bıraktı. 50 bin masum Filistinli kardeşimiz şehit edildi, 100 bini aşkın kardeşimiz yaralandı. Camiler, kiliseler, hastaneler, okullar ve pazar yerleri bombalandı. İsrail yönetimi çocuk, kadın, genç yaşlı demeden saldırılarına devam ediyor. Şimdi de İsrail yönetimi katliam politikasını Lübnan'a taşıdı. İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir sorumluluktur. Netanyahu hükümeti Lübnan'a da saldırmak suretiyle bölgede barış sağlanması gibi bir niyetinin olmadığını tekrar göstermiştir. Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel: “Hizbullah’tan Güç Alan İttifakın Adı ‘Cumhur’ Olamaz. Cumhurun Adını Böyle Kirletemezsiniz”
Özgür Özel: “Hizbullah’tan Güç Alan İttifakın Adı ‘Cumhur’ Olamaz. Cumhurun Adını Böyle Kirletemezsiniz”
Özgür Özel, Çanakkale Şehitler Abidesi’ni Ziyaret Etti
Özgür Özel, Çanakkale Şehitler Abidesi’ni Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''gazze'de Bir Yıldır Devam Eden Soykırım, Tüm İnsanlığın Ortak Utancıdır’’
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''gazze'de Bir Yıldır Devam Eden Soykırım, Tüm İnsanlığın Ortak Utancıdır’’
Muğla Planlama Ajansı'nın Tanıtım Toplantısı 13 Ekim'de Yapılacak
Muğla Planlama Ajansı'nın Tanıtım Toplantısı 13 Ekim'de Yapılacak
Marmara Üniversitesi Önünde Gözaltına Alınan 5 Genç Serbest Bırakıldı
Marmara Üniversitesi Önünde Gözaltına Alınan 5 Genç Serbest Bırakıldı
Chp, 19-20 Ekim’de Ankara’da Eğitim Zirvesi Düzenleyecek
Chp, 19-20 Ekim’de Ankara’da Eğitim Zirvesi Düzenleyecek
Rıfat Nalbantoğlu, Gıda Sahtekarlarının Meslekten Men Edilmesi İçin Kanun Teklifi Verdi
Rıfat Nalbantoğlu, Gıda Sahtekarlarının Meslekten Men Edilmesi İçin Kanun Teklifi Verdi