Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bugün Cumhurbaşkanlığı’nda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmenin ardından, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti” açıklamasını yaptı.
Anka Haber Ajansı