Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. Kuruluş Yıl Dönümünü Tebrik Ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. Kuruluş Yıl Dönümünü Tebrik Ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan’ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" mesajını yayınladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan’ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" mesajını yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 113'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan’ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hava şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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