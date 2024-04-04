Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in Kabrini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27'nci yıl dönümünde MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27'nci yıl dönümünde MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27'nci yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti" denildi.

Anka Haber Ajansı