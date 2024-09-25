Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nde Irak Başbakanı Şiya Es-sudani İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nde Irak Başbakanı Şiya Es-sudani İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’taki Türkevi’nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

(ANKARA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

İletişim Başkanığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrindeki Türkevi’nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştüğü ve görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı bildirildi.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Irak’ın iki komşu ülke olarak iş birliğini geliştirmek için adımlar attığını, özellikle Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi ile hem iki ülkenin hem de bölgenin kazanacağını, bu noktada terörle mücadelede iş birliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in çatışmaları bölgeye yayma gayretinin engellenmesi için uluslararası toplumun dayanışmasının gerektiğini, İsrail’in mutlaka Filistin topraklarındaki katliamlarının hesabını vereceğini belirtti.”

Anka Haber Ajansı

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