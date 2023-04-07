Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye Genelinde 42 Bin 500 Sağlık Personeli Alıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ek gösterge düzenlemesiyle sağlık personeline 600 puanlık artış sağladık. Son sınıf öğrencilerine asgari ücret seviyelerinde ödeme yapıyoruz. Sözleşmeli çalışan personelimize kadro verdik. Bundan sonra da sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. Atamayı deprem bölgesindeki illere yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ek gösterge düzenlemesiyle sağlık personeline 600 puanlık artış sağladık. Son sınıf öğrencilerine asgari ücret seviyelerinde ödeme yapıyoruz. Sözleşmeli çalışan personelimize kadro verdik. Bundan sonra da sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. Atamayı deprem bölgesindeki illere yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sağlık çalışanları ile Etlik Şehir Hastanesi’nde iftar yaptı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“HAYATINI KAYBEDEN 50 BİNİN ÜZERİNDEKİ KAYBIMIZIN İÇİNDE 505 DE SAĞLIK PERSONELİMİZ BULUNUYOR”

“Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınından, dünyayla birlikte biz de olumsuz etkilendik. Salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ekonomik bakımdan bizden zengin ülkelerde yaşanan vahim görüntüler ülkemizde yaşanmadı. Rusya-Ukrayna arasında patlak veren savaşın sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Savaş kıvılcımının ülkemize sıçramasına izin vermedik. 3 ay gibi bir sürede İstanbul Murat Dilmener ve Pakize Öz Hastanesi’ni gerçekleştirdik. Burada her türlü donanım var. Çalışmalarımızı Rusya-Ukrayna arasında sürdürüyoruz.

6 Şubat sabahı tarihimizin en kara günlerinden birisini yaşadık. Şu anda aramızda can kayıplarını yaşayan kardeşlerimiz var. Doktor arkadaşlarımız, hemşirelerimiz var. Bütün bunlara rağmen onlar mücadeleyi devam ettirdiler. Hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki kaybımızın içinde 505 de sağlık personelimiz bulunuyor. Depremzedelerimizle birlikte görevli kamu personelimizin gösterdiği olağanüstü çabanın şahididir. Sağlık ordumuzla en ön safta yer aldık. 212 UMKE ve 112 acil sağlık aracımız yanında 16 bine yakın UMKE ve 112 acil sağlık personelimizle, insanımızın yanındaydık. Halen 7 bin 731 depremzedemiz yatarak tedavi görüyor. Şehir hastanelerimiz depremde yaralanan kardeşlerimizin tedavisinde kritik rol oynadılar. Kimi çevrelerin saldırılarına rağmen bu sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz.

“28 NİSAN'DA KOCAELİ'NDE YENİ ŞEHİR HASTANEMİZİ AÇACAĞIZ”

Deprem bölgesinde 7,5 milyon afetzede insanımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunduk. 122 bin 316 sağlık personelimiz depremzedelerimize hizmet vermektedir. 28 Nisan'da Kocaeli'nde yeni şehir hastanemizi açacağız. İnşa çalışmalarımıza iftira atanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Kimi insan iş yapar, kimisi de laf, dedikodu yapar. İstismar peşinde koşanlar bugüne kadar kaybetmiştir. Biz nasıl salgında rekor sürelerde hastaneleri devreye aldıysak, şimdi de söz verdiğimiz projeleri zamanında devreye alıp açacağız. Son düzenlemelerle sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesinden karşılıyoruz. Taban ödeme de tanımladık. Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirdik.

“TÜRKİYE GENELİNDE 42 BİN 500 SAĞLIK PERSONELİ ALIYORUZ”

Ek gösterge düzenlemesiyle sağlık personeline 600 puanlık artış sağladık. Son sınıf öğrencilerine asgari ücret seviyelerinde ödeme yapıyoruz. Sözleşmeli çalışan personelimize kadro verdik. Bundan sonra da sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. Atamayı deprem bölgesindeki illere yapacağız.”

Anka Haber Ajansı