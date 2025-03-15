Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, Çocuklarımızın Da Yüzyılı Olacak

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz. Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak" dedi.

(İSTANBUL)- Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz. Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar Programı"nda konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Sizler bizim evlatlarımız, göz bebeğimizsiniz. Devletimiz sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Sizlere şefkatle sahip çıkacak, hayatın karşısında hiçbirinizi yalnız bırakmayacağız. İnşallah sizler de yarın birer sanatçı, bilim adamı, doktor, mühendis olarak vatanınıza hizmet edeceksiniz.

"Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz"

Sevgili yavrularım, hayat uzun ve ince bir yoldur. Bu yolculukta inişler ve çıkışlar olabilir. Bunlar gayet doğaldır ancak insanın en büyük gücü inancı ve kararlılığıdır. Hiçbir olumsuzluğun hayallerinizle arasına girmesine izin vermemenizi sizlerden istirham ediyorum. Sizler geleceksiniz. Bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz. Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı olan ben size inanıyorum. Sizin yaşama sevincinize sonuna kadar güveniyorum."

Anka Haber Ajansı