Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye Gelen Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi” açıklamasını yaptı.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Anka Haber Ajansı