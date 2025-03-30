Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmen Lider Berdimuhammedov Ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İle Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı görüşmelerde Türkiye ve her iki ülkenin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı görüşmelerde Türkiye ve her iki ülkenin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı X hesabından yapılan duyuruya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan paylaşımda görüşmelere ilişkin şu detaylara yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iş birliğini her alanda daha da ilerletmek için çalışmaların süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Berdimuhammedov’un Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

"Türkiye ile Cezayir ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Cezayir ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin atılacak adımlar ve yapılacak ziyaretlerle geliştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Filistin’de devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Cezayir ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Tebbun’un Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti."

Anka Haber Ajansı