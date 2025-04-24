Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uefa Başkanı Ceferin’i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uefa Başkanı Ceferin’i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin’i kabul etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin’i İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan UEFA İstanbul Ofisi’nde kabul etti.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde UEFA İstanbul Temsilciliği açılış törenine de katılmış ve Ceferin'e destekleri için teşekkür etmişti.

Anka Haber Ajansı

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