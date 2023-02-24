Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksı İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Zelenski’ye deprem nedeniyle gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür etti. Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Zelenski’ye deprem nedeniyle gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür etti. Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.”

Anka Haber Ajansı