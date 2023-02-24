Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksı İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksı İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Zelenski’ye deprem nedeniyle gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür etti. Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Zelenski’ye deprem nedeniyle gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür etti. Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Veli Ağbaba, Tmo'dan Üreticinin Elindeki Kayısıyı Satın Almasını İstedi
Veli Ağbaba, Tmo'dan Üreticinin Elindeki Kayısıyı Satın Almasını İstedi
Elbistan’daki Çadırkentte Yaşayan Vatandaşlar: Altı Su, Önü Su, Arkası Su… Çadırda Hayat Yok
Elbistan’daki Çadırkentte Yaşayan Vatandaşlar: Altı Su, Önü Su, Arkası Su… Çadırda Hayat Yok
Chp Edirne İl Başkanı Kahraman: “Deprem Bölgesinden Gelen Vatandaş Sayımız 4 Bin Civarı”
Chp Edirne İl Başkanı Kahraman: “Deprem Bölgesinden Gelen Vatandaş Sayımız 4 Bin Civarı”
Malatyalı Depremzede: 41 Koyunum, 39 Kuzum Vardı. Şimdi Bir Koyunum, Bir Kuzum Kaldı
Malatyalı Depremzede: 41 Koyunum, 39 Kuzum Vardı. Şimdi Bir Koyunum, Bir Kuzum Kaldı
Hacer Foggo, Mersin Büyükşehir’in Kentte Ağırladığı Depremzedeleri Ziyaret Ederek Çalışmaları İnceledi
Hacer Foggo, Mersin Büyükşehir’in Kentte Ağırladığı Depremzedeleri Ziyaret Ederek Çalışmaları İnceledi
Ahmet Akın: Deprem Acılarının Balıkesir'de De Yaşanmasını İstemiyoruz
Ahmet Akın: Deprem Acılarının Balıkesir'de De Yaşanmasını İstemiyoruz
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Afet Bölgesi Malatya’da: "Ciddi Şekilde Çadır Ve Konteyner İhtiyacı Var"
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Afet Bölgesi Malatya’da: "Ciddi Şekilde Çadır Ve Konteyner İhtiyacı Var"