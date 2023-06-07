Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajı’nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dâhil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti. Türkiye olarak bu minvalde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tahıl korido

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajı’nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dâhil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti. Türkiye olarak bu minvalde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

“Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajında yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dâhil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti. Türkiye olarak bu minvalde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi. Çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hâkim kılınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.”

Anka Haber Ajansı

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