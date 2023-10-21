Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye’nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti."

Anka Haber Ajansı