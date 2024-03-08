Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın Yeniden İmarı Çalışmalarına Da Güçlü Destek Vereceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü destek vereceğiz. Ukrayna ile dayanışmamızı sürdürürken, savaşın müzakereler temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü destek vereceğiz. Ukrayna ile dayanışmamızı sürdürürken, savaşın müzakereler temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Dolmabahçe'de bir araya geldi. İki lider; Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularını görüştü.

İkili görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"SAVAŞIN MÜZAKERELER TEMELİNDE ADİL BİR BARIŞLA SONA ERDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Sayın Zelenskiy ile Miçotakis'in de bulunduğu bölgeye yakın yere düzenlenen füze saldırısı sebebiyle her iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız.

Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz. İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrüsefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Ukrayna ile dayanışmamızı sürdürürken, diğer yandan savaşın müzakereler temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığını vurguladım. Savaşın bölgesel ve küresel yansımaları artıyor. Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik adım atılamadı. Ukrayna ile serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi kuşkusuz bu ilişkilerimize yeni bir ivme katacaktır."

"ADİL BİR BARIŞ ELDE ETMEK İSTİYORUZ"

Daha sonra söz alan Ukrayna lideri Zelenskiy, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür ederim. Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik. Bugün ben Kırım Tatarları başta olmak üzere ilgili liste ilettim. Bu insanlar işgal altında olan Ukrayna topraklarında bulunuyor. Bugün barış planımıza dikkat çektik. Özellikle liderler düzeyindeki küresel zirve hazırlıklarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi verdim. Adil bir barış elde etmek istiyoruz. Ukrayna için acil bir barış. Ben savunma sanayi şirketleriyle bugün bir araya geldim. Savunma sanayi şirketleriyle görüşmekten memnuniyet duydum.

İlgili ülkeler barış zirvesi için bir plan gerçekleştirecek sonra da Rusya dahil edilebilir. Ekonomik iş birliğimiz açısından bu konuları çözmeye hazırız. Bugün burada bir anlaşma imzaladık. Bizim ticaretimizi kolaylaştıracak. Karadeniz bölgesi de çok önemli. Çok fazla gemi oradan geçti. Şimdiden 30 milyon tondan fazla tahıl o koridordan geçti. Ramazan ayı arifesinde herkese bir sakinlik dilemek istiyorum. Ramazan ayı sırasında barışın biraz daha bize yakın olmasını diliyorum. Ukrayna zor şartlarda olduğu zamanlar, ihracat Ukrayna için kritik öneme sahip olduğu zaman tahıl koridoru çalışmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerimi sunuyorum."

Anka Haber Ajansı