Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Said İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Said İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Umman ile iş birliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Umman Sultanı El Said’in Kurban Bayramı'nı da kutladı."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: Kurultay İddianamesini Gördük. Bomboş
Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: Kurultay İddianamesini Gördük. Bomboş
Emek Partisi: "Halkın İradesini Gasbetmek İçin Faşizmin İnşasında Israr Edenleri Halk Da Affetmez"
Emek Partisi: "Halkın İradesini Gasbetmek İçin Faşizmin İnşasında Israr Edenleri Halk Da Affetmez"
Davutoğlu: "Yerli Ve Millî Buğday, İthal Akılla Eziliyor"
Davutoğlu: "Yerli Ve Millî Buğday, İthal Akılla Eziliyor"
Muharrem İnce, Tutuklu İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: "Bu Davaların Hiçbir İnandırıcılığı Yoktur"
Muharrem İnce, Tutuklu İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: "Bu Davaların Hiçbir İnandırıcılığı Yoktur"
Erkan Baş'tan İzmir Büyükşehir Belediyesi İçin Chp'ye Çağrı: "Derhal Bu Sürece Müdahale Edilmeli"
Erkan Baş'tan İzmir Büyükşehir Belediyesi İçin Chp'ye Çağrı: "Derhal Bu Sürece Müdahale Edilmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İle Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İle Telefonda Görüştü
Prof. Dr. Gaytancıoğlu’dan Buğday Fiyatına Tepki: “Üretimin Devamını Sağlayacak Bir Fiyat Değil”
Prof. Dr. Gaytancıoğlu’dan Buğday Fiyatına Tepki: “Üretimin Devamını Sağlayacak Bir Fiyat Değil”