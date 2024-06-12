Cumhurbaşkanı Erdoğan, Unrwa Genel Komiseri Lazzarini'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Unrwa Genel Komiseri Lazzarini'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini’yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini’yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.

Anka Haber Ajansı

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