Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Ailesine Hakarete Özgür Özel'den Sert Tepki: O Küfrü Kendi Anneme Edilmiş Sayıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Ailesine Hakarete Özgür Özel'den Sert Tepki: O Küfrü Kendi Anneme Edilmiş Sayıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da gerçekleşen protesto gösterilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere sert tepki gösterdi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine yönelik hakaretleri sert bir dille kınayarak, "O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum." dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da gerçekleşen protesto gösterilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere sert tepki gösterdi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine yönelik hakaretleri sert bir dille kınayarak, "O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum." dedi.

CHP Lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef alan çirkin saldırıların karşısında olduğunu bildirdi.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir. Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın. Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!"

Anka Haber Ajansı

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