Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Bahçeli Görüşmesi Başladı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyarette etti.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyarette etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.07’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beytepe’de bulunan konutuna geldi.
MHP lideri Bahçeli'nin yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliğini taşıyan ve basına kapalı gerçekleştirilen görüşme başladı.
Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından kapıda karşılandı.
Anka Haber Ajansı