Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vılnıus’ta Almanya Başbakanı Scholz İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vılnıus’ta Almanya Başbakanı Scholz İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşmeye ilişkin, “Şansölye Olaf Scholz ile NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelerek Türkiye-Almanya ilişkilerini konuştuk, ittifaka verdiğimiz önemi teyit ettik. Küresel istikrar ve güvenlik ortamının tesis edilmesi çabalarında Almanya ile yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşmeye ilişkin, “Şansölye Olaf Scholz ile NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelerek Türkiye-Almanya ilişkilerini konuştuk, ittifaka verdiğimiz önemi teyit ettik. Küresel istikrar ve güvenlik ortamının tesis edilmesi çabalarında Almanya ile yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında, bugün Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü. Erdoğan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Şansölye Olaf Scholz ile NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelerek Türkiye-Almanya ilişkilerini konuştuk, ittifaka verdiğimiz önemi teyit ettik. Küresel istikrar ve güvenlik ortamının tesis edilmesi çabalarında Almanya ile yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Anka Haber Ajansı

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