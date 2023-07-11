Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vılnıus’ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bugün bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi sebebiyle bulunduğu Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü” denildi.

Anka Haber Ajansı