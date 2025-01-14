Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yakınları Pkk’lı Teröristlerce Katledilen Aileler İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yakınları Pkk’lı Teröristlerce Katledilen Aileler İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde PKK'lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarıyla bir araya geldi.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde PKK'lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 36 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarıyla AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

Anka Haber Ajansı

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