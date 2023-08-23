Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.

Anka Haber Ajansı

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