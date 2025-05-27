Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yarın Azerbaycan'a Gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yarın Azerbaycan'a Gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla yarın Azerbaycan’ı ziyaret edecek.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla yarın Azerbaycan’ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme yapacağını, görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağını kaydetti.

Ayrıca, ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif’in katılımlarıyla "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi”nin 2. Toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Laçın Uluslararası Havalimanı’nın açılış törenine, sonrasında Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğine katılacak.

Anka Haber Ajansı

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