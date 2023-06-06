Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Kabine Üyeleri İle Birlikte Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Kabine Üyeleri İle Birlikte Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyeleri ile birlikte bugün, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyeleri ile birlikte bugün, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün ilk toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyeleri ile birlikte, toplantı öncesinde; Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan ve bakanlar, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine çıktı. Erdoğan'ın ay yıldız motifli kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan, bakanlarla birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemizle birlikte tüm Türkiye'ye, 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi, inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz. Rabb'im bizleri milletimize karşı mahcup etmesin. Ruhun şad olsun."

Anka Haber Ajansı

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