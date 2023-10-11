Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Cumhurbaşkanlığı'nda bugün bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti” denildi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu, Chp Genel Merkezi'nde Bir Grup Partili Milletvekiliyle Bir Araya Geldi
Kemal Kılıçdaroğlu, Chp Genel Merkezi'nde Bir Grup Partili Milletvekiliyle Bir Araya Geldi
Chp Manisa Örgütünden Özgür Özel’e Destek: “Türkiye Değişmelidir, Öncelikle Chp’de Bir Değişim Gereklidir”
Chp Manisa Örgütünden Özgür Özel’e Destek: “Türkiye Değişmelidir, Öncelikle Chp’de Bir Değişim Gereklidir”
Erdoğan: "2024 Yılında Deprem Bölgesi İçin 1 Trilyon Liralık Kaynak Tahsis Edeceğiz"
Erdoğan: "2024 Yılında Deprem Bölgesi İçin 1 Trilyon Liralık Kaynak Tahsis Edeceğiz"
Hikmet Yalım Halıcı: “Ülkenin Dört Bir Yanında ‘Vatandaşlığa Uygun’ Konutlar Ve Arsalar Satılmaya Başladı"
Hikmet Yalım Halıcı: “Ülkenin Dört Bir Yanında ‘Vatandaşlığa Uygun’ Konutlar Ve Arsalar Satılmaya Başladı"
Ali Mahir Başarır: “Tüm Dünyaya Sesleniyoruz: Savaşı Durdurun, Siviller, Çocuklar Ölmesin”
Ali Mahir Başarır: “Tüm Dünyaya Sesleniyoruz: Savaşı Durdurun, Siviller, Çocuklar Ölmesin”
Özgür Özel, Yozgat İl Başkanlığı’nı Ziyaret Etti: “İddiamız, Chp’nin En İyi Yönetilen Kurumu Olmasıdır”
Özgür Özel, Yozgat İl Başkanlığı’nı Ziyaret Etti: “İddiamız, Chp’nin En İyi Yönetilen Kurumu Olmasıdır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İttifak Açıklaması: “Herkese Kapımız Açık. İyi Parti De Olabilir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İttifak Açıklaması: “Herkese Kapımız Açık. İyi Parti De Olabilir”