Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Cumhurbaşkanlığı'nda bugün bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti” denildi.

Anka Haber Ajansı