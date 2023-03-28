Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’ı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’ı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı bugün parti genel merkezinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı bugün parti genel merkezinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı bugün Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Erbakan, Erdoğan’ı kapıda karşıladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da Erdoğan’a eşlik etti.

Erbakan, 20 Mart’ta partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında Cumhur İttifakı’na katılmayacaklarını açıklamış ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini başlatmıştı. 24 Mart’ta AKP’nin Yeniden Refah Partisi’ni ziyaretinin ardından yapılan açıklama ile Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na resmen katıldığı duyurulmuştu.

Anka Haber Ajansı

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