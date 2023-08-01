Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yök'e 5 Üye Seçerken 20 Üniversiteye Rektör Ataması Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) 5 üye, 20 üniversiteye de rektör ataması yaptı. YÖK üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün seçilirken; eski AKP Grup Başkanı Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) 5 üye, 20 üniversiteye de rektör ataması yaptı. YÖK üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün seçilirken; eski AKP Grup Başkanı Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Kararlara göre; YÖK’e 5 üye, 20 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün seçildi.

Üniversite rektörlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

“Adıyaman Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Aksaray Üniversitesi’ne Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Amasya Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Giresun Üniversitesi’ne Prof. Dr. Yılmaz Can, Hitit Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İstanbul Üniversitesi’ne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Karabük Üniversitesi’ne Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kastamonu Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırşehir Ahi Devran Üniversitesi’ne Prof. Tr. Mustafa Kasım Karahocagil, Koç Üniversitesi’ne Prof. Dr. Metin Sitti, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne Prof. Dr. Rana Kibar, Ordu Üniversitesi’ne Prof. Dr. Orhan Baş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Sinop Üniversitesi’ne Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Süleyman Demirel Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mehmet Saltan, Yozgat Bozok Üniversitesi’ne Prof. Dr. Evren Yaşar.”

Anka Haber Ajansı