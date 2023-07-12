Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius’taki NATO Zirvesi'nin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi” denildi.

Anka Haber Ajansı