Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Bayramı Tebriklerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda, devlet erkanının tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda, devlet erkanının tebriklerini kabul etti.

Devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bugün ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ve Birinci Cumhurbaşkanı, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir’deki huzuruna çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Beştepe'ye gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Yüksel Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, milletvekilleri, yabancı ülkelerin Türkiye büyükelçileri, Ankara Garnizonu'nda görev yapan general, amiral, subay ve astsubaylar da Erdoğan'a bayram tebriklerini sundular.

Beştepe'deki törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılarak tebriklerini sundu.

Anka Haber Ajansı