Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy İle Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy İle Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Erdoğan, barış müzakereleri vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Erdoğan, barış müzakereleri vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Erdoğan, Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli bulduğunu, Türkiye’nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, barış müzakereleri vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

Anka Haber Ajansı

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