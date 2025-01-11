Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hemşerileri Kırmızı Kart Gösterdi

Rizeliler, Cumhuriyet meydanında Cumhurbaşkanı Erdoğan posterine dönüp, kırmızı kart gösterdiler. CHP Rize il ve ilçe örgütlerinin eyleminde, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "AKP’nin 22 yılda uygulamış olduğu politikalar sonucunda 32 Avrupa ülkesi arasında emekli maaşlarının en düşük olduğu 2’inci ülke olduk" dedi. Eyleme katılan yurttaşlar da "Geçinemiyoruz" diyerek, tepkilerini gösterdi. Yüzüğünü gösteren bir yurttaş ise "Ben daha zengin olamadım" tepkisini gösterdi.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Rizeliler, Cumhuriyet meydanında Cumhurbaşkanı Erdoğan posterine dönüp, kırmızı kart gösterdiler. CHP Rize il ve ilçe örgütlerinin eyleminde, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "AKP’nin 22 yılda uygulamış olduğu politikalar sonucunda 32 Avrupa ülkesi arasında emekli maaşlarının en düşük olduğu 2’inci ülke olduk" dedi. Eyleme katılan yurttaşlar da "Geçinemiyoruz" diyerek, tepkilerini gösterdi. Yüzüğünü gösteren bir yurttaş ise "Ben daha zengin olamadım" tepkisini gösterdi.

CHP Rize il ve ilçe örgütleri bugün Rize cumhuriyet meydanında toplanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kırmızı kart göstererek iktidarı protesto etti. Basın açıklaması yapan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz şunları söyledi:

"Yeter artık; geçim yoksa seçim var"

"Değerli emeklilerimiz, yoksulluk sınırının ve hatta açlık sınırının altından yaşamaya mahkûm edilen vatandaşlarımız sizleri, bu koşullar altında yaşamaya mahkûm eden politikaların tek sorumlusu olarak AKP iktidarına kırmızı kartlarımızı göstermeye çağırıyorum. Artık bulunduğumuz her yerden kırmızı kartlarımızı göstereceğiz ve diyeceğiz ki, yeter artık; geçim yoksa seçim var. Bir an önce seçime gidin ve yönetimi devredin.

"32 Avrupa ülkesi arasında emekli maaşlarının en düşük olduğu 2’inci ülke olduk"

Asgari ücretlileri açlığa mahkûm eden AKP, emeklileri de açlıktan ölmeye mahkûm etti. Ülkemizde 16 milyona yakın emekli bulunmakta. Bu emeklilerin çoğunluğu sigorta emeklisi. AKP’nin 22 yılda uygulamış olduğu politikalar sonucunda 32 Avrupa ülkesi arasında emekli maaşlarının en düşük olduğu 2’inci ülke olduk. Cumhurbaşkanı kendi ücretine %30 zam yaparak maaşını 183 Bin TL’den 238 Bin TL’ye çıkartmış. Sarayın 1 aylık maliyeti 90 Bin işçinin emekli aylığına eşit. Kapatın sarayı emeklilere, çalışanlara, çiftçilere daha çok para verin. Sayın Cumhurbaşkanı ne ev kirası ödüyor ne elektrik parası ödüyor ama emekliler ödüyor. Sizler bizler ödüyoruz. Buradan çağrıda bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlığı’ndan sarayda oturma kirası alınsın. Sarayın elektrik faturalarını ödesin. Tüm emeklilerimizi, çalışanlarımızı, memurlarımızı işçilerimizi açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden AKP hükümeti ve Saraydır. Emeklileri, asgari ücretle çalışanları, işçileri, memurları, çiftçileri tüm vatandaşlarımızı açlığa mahkûm Eden AKP ve Saray hükümetine artık yeter diyoruz. Artık size kırmızı kart diyoruz. Artık yeter geçimi sağlayamıyorsunuz seçime gidin diyoruz. Çay üreticisine hak ettiği ücreti vermeyenlere, Çaykur’da mevsimlik çalışan işçilerin kadro sorununu çözmeyenlere kırmızı kart diyoruz. Çay kanununu çıkarmayanlara kırmızı kart diyoruz.

Eyleme katılanlar ellerindeki kırmızı kartları meydanda asılı bulunan Erdoğan’ın dev posterine dönerek gösterdi. Bir yurttaş ise elindeki yüzüğü çıkartarak "Ben daha zengin olamadım" diyerek tepkisini dile getirdi.

Protesto eylemine katılan yurttaşlar şunları söyledi:

"Ben emekli değilim ama razı değilim, hiç vermedi. Biz yine bu kadar beklemiyorduk yine derdik ki bir şey verir bize. Zam yapmadı memnun değiliz. Oy verenler acaba razı mı? pişman mı?"

İsmini vermek istemeyen bir başka kadın yurttaş, "Tayyip Erdoğan’a Ben çok sinirliyim. O kadar ufak şeyden beni atacaksa içeri ben kötü bir şey demem. O bizim başkanımızdır ama yetmiyor. Şimdi 14.500 TL edecek onu. 14.500 TL ile ben ne edeceğim. Ben bu yaştan sonra ne edeyim. Tayyip Erdoğan’dan rica ediyorum bu aylıklarımızı biraz daha yükseltsin. 20 bin TL’de istemiyoruz biraz daha arttırmasını istiyoruz."

Meryem Demircan adlı bir yurttaş, "Ben emekliyim ama hiç memnun değilim. Az zam verdi geçinemiyoruz. Tabi Yaşam zor bir maaş ile geçiniyoruz ama çok zor. Geçinemiyoruz. Az zam verdi, geçinemiyoruz. 7 bin lira alıyorum yaptı onu 9 bin TL ve o para bana az geliyor. Çalışamıyorum hastayım."dedi.

Nebahat Balcı adlı bir başka yurttaş "Çok bir şey vermedi bize. Markete gidiyorsun bir şey alamıyorsun ne yapalım. Bir şey demiyorum Cumhurbaşkanına ama biraz daha fazla emekli maaşı versin bize. Çocuk okutuyorsun, süt alamıyorsun, çocuklar beslenemiyor, her şeyin fiyatı almış başını gidiyor. Hemşerimdir ona oy verdim ama emekli maaşımı biraz daha yükseltsin. Daha da Erdoğan’a kesinlikle oy vermem."

Sebahat Nebioğlu adlı yurttaş da "Çocuklarımızı okuttuk gönderdik, çocuklarımız yanımızda olsa aç kalmıştık ve geçinemezdik. Her şey çok zor. Söylenecek çok şey var ama hiçbir şeyin faydası yok. Durum çok kötü daha da kötüye gidecek diye düşünüyoruz. Çok üzgünüz. Çocuklarımızın katkısı olmasa aç kalmıştık. Her şeyde sorun var." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı