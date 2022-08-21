Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, Mardin'deki Kazada Ölen Ekinci'nin Ailesine Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, Mardin'deki Kazada Ölen Ekinci'nin Ailesine Taziye Telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ünal Ekinci'nin ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ünal Ekinci'nin ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakan Süleyman Soylu'nun telefonu üzerinden, Derik'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Ünal Ekinci'nin ailesiyle görüştüğünü açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabında paylaşılan görüntüde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aileye taziyelerini iletmesi yer aldı. Erdoğan, "Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Böyle büyük bir felaket, böyle büyük bir kaza bizleri milletçe üzdü. Manisa'daydım, haberi orada aldım. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Anne Ve Oğlunun Yaşamını Yitirdiği Kaza Güvenlik Kamerasında (2)
Anne Ve Oğlunun Yaşamını Yitirdiği Kaza Güvenlik Kamerasında (2)
Kosan İlçesinde Taşlı, Sopalı Ve Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Kosan İlçesinde Taşlı, Sopalı Ve Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Anne Ve Oğlunun Yaşamını Yitirdiği Kaza Güvenlik Kamerasında
Anne Ve Oğlunun Yaşamını Yitirdiği Kaza Güvenlik Kamerasında
Konya'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Konya'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Yaya Geçidindeki Motosiklete, Otomobil Çarptı; Kaza Anı Kamerada
Yaya Geçidindeki Motosiklete, Otomobil Çarptı; Kaza Anı Kamerada
Mardin'deki Kazayı Görgü Tanıkları Anlattı: Bu Benim Yaşadığım İkinci Olay (2)
Mardin'deki Kazayı Görgü Tanıkları Anlattı: Bu Benim Yaşadığım İkinci Olay (2)