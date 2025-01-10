Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet İyimaya İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet İyimaya İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı yayınladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin."

Anka Haber Ajansı

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