Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erken Seçim İsteyen Muhalefete: "Zerre Miskal Umursamıyoruz"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin soruşturmaya yönelik mesaj verdi. Erdoğan, "Hatası, kusuru, ihmali veya yanlışı olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacak" dedi. Erdoğan, muhalefetin erken seçim çağrılarına ise "Zerre miskal umursamıyoruz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı sonrası Erdoğan, toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefetin erken seçim çağrısına ilişkin konuşan Erdoğan, "Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı sahte sakat ve faydasız gündemlerin hiçbirine takılmıyor, hiçbirini zerre miskal umursamıyoruz. Hayat nehrinde bulanmadan, donmadan akarken, iki günü birbirini eşit olanın ziyanda olduğu gerçeğinden hareketle, her günümüzü, her anımızı, milletimizi hizmet yolunda en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun büyük yükümüzün ağır olduğu bir gerçektir. Keza 22 yıldır milletimizin güvenine teveccüüne mazhar olmanın bize ağır bir emanet yüklediğinin de fevkalade bilincindeyiz." dedi.

Bolu'daki yangın faciasına ilişkin "Bir gecelik hasılatını "masraf olur" diyerek yangın tedbirlerine harcamayan aç gözlüler başta olmak üzere ihmali olan kim varsa hesap sorulacak" diyerek mesaj veren Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yangın faciasında vefat eden 78 kardeşimizin her birine bugün bir kez daha cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yangından yaralı olarak kurtulan 51 kardeşimizden tedavileri devam eden iki vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Facianın üzerinden geçen iki haftaya rağmen acımız da öfkemiz de halen çok büyük. Tek bir kişiyi dahi atlamadan sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi ve adaletin tecellisi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız. Meclis'imizde kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonunda bu sürece katkı verecek, bir daha benzer felaketlerin yaşanmaması için alınması icap eden tedbirleri, mevzuat düzenlemelerini ve diğer hususları belirleyecektir. Yangından hemen sonra görevlendirmesi yapılan mülkiye, Çalışma ve Turizm baş müfettişlerimiz raporlarını tamamlıyorlar. Bu raporlar soruşturmayı yürüten Başsavcılığımızda da paylaşılmaktadır. Bir gecelik hasılatını masraf olur diyerek yangın tedbirlerini harcamayan açgözlüler başta olmak üzere; hatası, kusuru, ihmali veya yanlışı olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacak. Kaybettiğimiz canlarla canımız can yüreğimiz yandı. İhmali olanların da adalet önünde canının yanacağından kimsenin şüphesi olmasın.

"Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz"

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programımızı duyurduk. Koruyan sağlık modelimizde vatandaşlarımızın sağlık hizmetine eriştiği ilk kapı aile hekimlerimiz olacak. Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz. 2025 yılında ilave bin aile sağlığı merkezimizi daha açarak koruyucu sağlık altyapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitme zorunluluğunu kaldırdık. Artık bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek. Bir diğer husus dünyanın genelinde ülkemizde çok yüksek oranda seyreden ilaç özellikle antibiyotik ve ağrı kesici kullanımıdır. İleriki dönemde ciddi sıkıntılara yol açan bu meseleyi de makul seviyelere çekmeyi hedefliyoruz. Sağlık hizmetlerimizin kalitesini daha da yükseltecek ve istismarların önüne geçecek bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanlığımız tarafından özel hastaneler yönetmeliğinde bazı önemli değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklikle gerek hizmet standartları gerek ücret politikaları gerekse denetim konusunda özel hastanelerimizde artık farklı bir çalışma kültürünün yerleşeceğine inanıyorum.

"Asrın felaketinin 2 yıldönümünü geride bırakacağız"

6 Şubat 2025 Perşembe günü 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz asrın felaketinin 2 yıldönümünü geride bırakacağız. İlk günden beri her kabine toplantımızda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Başkalarının gündemi ne olursa olsun, depremzedelerimizin durumu ve ihtiyaçları her zaman bizim gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Yapılan çalışmaları bizzat takip ettik. Depremin üzerinden 2 yıl dile geçmeden 201 bin 431 bağımsız birimi sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşadık. Perşembe günü Adıyaman'ın misafir olacağız.

"Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha fazla yer almalarını amaçlıyoruz"

Tarımda üretimin artması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması için çalışmalarımızı çok yönlü bir şekilde sürdürüyoruz. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek projesiyle hayvancılık yapan aile işletmelerimizi güçlendirmeyi, gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha fazla yer almalarını amaçlıyoruz. TİGEM işletmelerimizdeki gebe büyükbaş hayvanları uygun maliyetlerde üreticilerimize vereceğiz. Üreticilerimiz Ziraat Bankası'ndan 2 yıla kadar ödemesiz 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek. Üreticilerimizin bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar, yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız. Ayrıca üreticilerimiz hayvanlarını TARSİM'den bir yıl sigortalı olarak alacak. Bunun da bedeli devletimiz tarafından ödenecek. Projede 15 olan hayvan sayısını, veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi meslek gruplarından gençlerimizin yapacağı başvurularda 30 olarak uygulayacağız. Bunda da gayemiz bu mesleklerden mezun olmuş gençlerimizin kendi işlerini kurması ve kendi memleketlerine fayda sağlamalarıdır. Deprem bölgesindeki üreticilerimize bu projede de öncelik vereceğiz."

Anka Haber Ajansı