Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin Ve Musa Can İçin Paylaşım: "Minnetle Anıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin Ve Musa Can İçin Paylaşım: "Minnetle Anıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl önce İzmir Adliyesi'nde bir terör saldırısı sırasında şehit olan Fethi Sekin ve Musa Can için, “Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum” paylaşımını yaptı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl önce İzmir Adliyesi'nde bir terör saldırısı sırasında şehit olan Fethi Sekin ve Musa Can için, “Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum” paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi'nde 8 yıl önce gerçekleştirilen terörist saldırısı sırasında şehit olan Fethi Sekin ve Musa Can için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Erdoğan’ın paylaşımı şöyle:

"İzmir Adliyesine düzenlenen alçak terör saldırısına karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Tüm kahraman şehitlerimizi minnetle, hürmetle anıyorum."

Anka Haber Ajansı

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