Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İttifak Açıklaması: “Herkese Kapımız Açık. İyi Parti De Olabilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İttifak Açıklaması: “Herkese Kapımız Açık. İyi Parti De Olabilir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’na katılım çağrısının İYİ Parti’ye yönelik mi olduğu sorusuna “Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’na katılım çağrısının İYİ Parti’ye yönelik mi olduğu sorusuna “Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısının ardından TBMM’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, muhalefetin Irak- Suriye tezkeresi ile anayasa değişikliğine “Hayır” diyeceklerini açıklamasına yönelik soruya, “Devlet Bey dün konuşmasında her şeyi söyledi mi? Cumhur İttifakı olarak biz de ne diyoruz? Evet diyoruz. Cumhur İttifakı olarak her ikimizin parlamentodaki oyları bu işi çözer mi? Çözer. 2 kere 2, 4” dedi.

Erdoğan, Cumhur İttifakı’na katılım çağrısının İYİ Parti’ye yönelik mi olduğu sorusuna ise “Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur” yanıtını verdi.

Anka Haber Ajansı

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