Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81’inci yıl dönümünde Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yad ediyor, sürgün sırasında şehit olan soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Anka Haber Ajansı