Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kongre Mesajı: "Allah’ın İzniyle Yarım Kalan Hiçbir Hikaye Olmayacak"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta sonu düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’ne ilişkin mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında “Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak” ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta sonu düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’ne ilişkin mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında "'Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak'" ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu’nda pazar günü yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak… AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal.''

Anka Haber Ajansı