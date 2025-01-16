Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Moğolistan Cumhurbaşkanı İle Ortak Açıklamasında Gazze Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesi değerlendirdi ve "İsrail Hükümeti’nin ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir" dedi. Gazze'nin yaralarının sarılması için daha fazla çalışılması gerektiğini belirten Erdoğan "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine de bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesi değerlendirdi ve "İsrail Hükümeti’nin ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir" dedi. Gazze'nin yaralarının sarılması için daha fazla çalışılması gerektiğini belirten Erdoğan "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine de bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile ortak imza töreninden sonra açıklamalarda bulundu. Erdoğan, önümüzdeki günlerde Moğolistan’a iadeiziyarette bulunmayı düşündüğünü belirterek, “Bugün imzalanan belgeler ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek ve mevcut işbirliğimizi ileri noktalara taşıyacaktır” dedi. Erdoğan, inşaat, altyapı, ulaştırma, savunma sanayii, madencilik, turizm, tarım ve diğer sektörlere odaklanmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu vesileyle şirketlerimize karşılıklı yatırımlar ve ortak projeler gerçekleştirmeleri için buradan çağrı yapıyorum. Ticaret noktasında ilk etapta hedefimiz olan 100 milyon dolar rakamını geçtik. Bu rakamın gerçek potansiyelimizin çok gerisinde olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ticaretimizi artırıcı tedbirler üzerinde durduk” ifadesini kullandı.

Erdoğan, görüşmede tarihi, beşeri ve kültürel ilişkileri derinleştirme kararlılığının teyit edildiğini vurgulayarak, görüşmelerde Suriye, Filistin ve Ukrayna gibi güncel bölgesel ve küresel gelişmelerinin de ele alındığını belirtti. Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında sağlanan mutabakatta emeği geçen Katar ve Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devleti kurulmalı"

"Çoğu kadın ve çocuk, 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamıştır. Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Dün gece boyunca Gazze sokaklarına taşan sevinç, coşku, gurur işte bu sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir. Şimdi bizleri İsrail’in Gazze’de yol açtığı büyük yıkımı ortadan kaldırmak, insani yardımları kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli işler bekliyor. İnsanlık ittifakı olarak özellikle bundan sonra hem ateşkese uyulması hem de Gazze’de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Gazze öyle, Suriye öyle... Her iki tarafta da bu yükümüzü yüklenerek yola devam edeceğiz. İsrail’in mutabakata rağmen saldırılarını ve katliamlarını bugün de südürmesi endişelerimizi haklı olarak artırmaktadır. İsrail Hükümeti’nin ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir. Uluslararası toplum 50 bin evladını kurban vermiş Gazze halkına karşı bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrar ancak Filistin’e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkündür. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine de bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz."

Anka Haber Ajansı