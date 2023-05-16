Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak'ta Şehit Düşen Askerler İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak'ta Şehit Düşen Askerler İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman Jandarmamıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kahramanlarımızın ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman Jandarmamıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kahramanlarımızın ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyonda çıkan çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman Jandarmamıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kahramanlarımızın ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız.”

Anka Haber Ajansı

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