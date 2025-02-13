Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adı İslamabad'da Bir Yola Verilecek

Pakistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adının İslamabad’daki en işlek otoyol kesimlerinden birine verilmesine karar verdi.

(ANKARA) - Pakistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adının İslamabad’daki en işlek otoyol kesimlerinden birine verilmesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dijital medya paylaşımlarının yapıldığı Erdoğan Dijital Medya isimli X hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adının Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki en işlek otoyol kesimlerinden birine verilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanımız, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile adının verilmesi onuruna hazırlanan tabelayı inceledi” denildi.

Anka Haber Ajansı