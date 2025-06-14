Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkanlığında Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkanlığında Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.

Güvenlik toplantısında İsrail’in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye’nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanımızın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı."

Anka Haber Ajansı

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