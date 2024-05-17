Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kararıyla, 28 Şubat Davasında Mahkum Olan Komutanların Cezaları Kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kararıyla, 28 Şubat Davasında Mahkum Olan Komutanların Cezaları Kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 28 Şubat davasında hüküm emekli komutanlar; Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak ve Aydan Erol’un cezaları affedildi. Kararla birlikte, emekli komutanlar cezaevinden çıkacak.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 28 Şubat davasında hüküm emekli komutanlar; Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak ve Aydan Erol’un cezaları affedildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, 28 Şubat davasında hüküm giyen komutanların cezaları affedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrasındaki yetkisini kullanarak emekli komutanların kalan cezalarını kaldırdı. Söz konusu fıkra Cumhurbaşkanına ‘sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletme veya kaldırma’ yetkisi veriyor. Emekli komutanlar, Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak, Aydan Erol, kararla birlikte cezaevinden çıkacak.

Erdoğan, emekli komutanlarla birlikte sağlık nedeniyle 7 mahkumun cezalarını da affetti.

Anka Haber Ajansı

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