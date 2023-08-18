Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sesini Kullanarak Dolandırıcılık Yapmakla Suçlanan Şüpheli Tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sesini Kullanarak Dolandırıcılık Yapmakla Suçlanan Şüpheli Tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Fatih Emre H. tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Fatih Emre H. tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zeka yardımıyla taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalıştığından şüphenilen kişi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından tespit edildi. Şüpheli Fatih Emre H. Dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ‘Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Fatih Emre H.'nin sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Anka Haber Ajansı

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