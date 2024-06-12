Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yurt Dışı Ziyaretlerinden Dolayı Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yurt Dışı Ziyaretlerinden Dolayı Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya Krallığı ile İtalya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya Krallığı ile İtalya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12-14 Haziran 2024 tarihlerinde İspanya Krallığı ile İtalya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Anka Haber Ajansı

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