Cumhurbaşkanı Erdoğan:terörün Her Türlüsüyle Mücadelesinde Pakistan'a Desteğimiz Bakidir

(ANKARA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a desteğimiz bakidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği ve onuruna akşam yemeği verdiği Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi.Toplantıda açıklama yapan Erdoğan şunları kaydetti:

"Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a desteğimiz bakidir"

"Biliyorsunuz Türkiye ve Pakistan terörle mücadelede en güçlü iradeyi ortaya koyan ülkelerin başında geliyor. Ben de bu vesileyle Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a desteğimiz bakidir. İslamabad'da aldığımız kararların kısa sürede ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz. Ekonomik işbirliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya ve ortak projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Değerli kardeşimle karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve Pakistan'da şirketlerimize serbest ekonomik bölge tahsis edilmesi hususlarını görüştük. Askeri ve savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi ortak projelerle daha da geliştirme arzusundayız. Enerji Bakanımın Pakistan'ı ziyaretinde gündeme gelen enerji ve kritik madenler alanlarında yeni işbirliği projelerine özellikle işaret ettik. Pakistan üniversitelerinde Türkçe eğitim verecek öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması konusunu da ele aldık.

"Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum"

Pakistan ile hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gazze'deki soykırıma da en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan'dı. Bugüne kadar Pakistan ile Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gerekli desteği sağlamaya çabaladık. Bu girişimlerimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devleti tesisi yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Türkiye halkının önemli doğal afetleri aşma ve aynı zamanda son derece karmaşık jeopolitik mücadelelerin içerisinde yer alma konusunda çok büyük bir dayanıklılık gösterdiğini kaydetti.

Anka Haber Ajansı