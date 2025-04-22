Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Avusturalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Avustralya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Türkiye ile Avustralya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Avustralya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avusturalya arasındaki tarihi köklere sahip dostluk köprülerini daha da sağlamlaştırmak için ticaret, turizm, ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda atılacak adımlarla iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ortaya koyduğu saldırgan tutumun sonlandırılması için uluslararası toplumun gayretlerini artırması gerektiğini, Gazze’de insani krizin iyice derinleştiğini, bir an önce bölgeye kesintisiz yardımların ulaştırılması için Türkiye’nin yoğun çaba gösterdiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözümle mümkün olduğunu ifade etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti."

Anka Haber Ajansı